iolanda piattelli festeggia il traguardo dei 100 anni a francavilla al mare

Francavilla al Mare, Iolanda Piattelli. Un traguardo straordinario festeggiato circondata dall'affetto della sua famiglia, della figlia Ernestina Cilli e degli amici. "Una testimonianza viva di quanto siano fondamentali i legami veri e profondi" ha detto. Ha spento 100 candeline oggi, 27 aprile, a Francavilla al Mare.

Juve Empoli, oltre il danno arriva la beffa! De Sciglio festeggia il traguardo della semifinale con un post social: il messaggio – FOTO - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli, un ex giocatore della Juventus non sta nella pelle e celebra lo storico traguardo delle semifinali di Coppa Italia sui social Mattia De Sciglio ricorderà per sempre Juve Empoli, disputatasi ieri sera. Al termine della lotteria dei rigori, gli azzurri hanno avuto la meglio sui bianconeri. Il rigore decisivo di Marianucci ha permesso ai toscani di centrare la prima semifinale di Coppa Italia della propria storia. 🔗juventusnews24.com

In città si festeggia il settimo centenario, traguardo raggiunto per il pittore Sergio - Il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, ha fatto visita martedì pomeriggio (11 marzo) a Sergio Gasperoni, cittadino misanese che ha compiuto 100 anni lo scorso 28 febbraio. Nato e cresciuto a San Giuliano Mare di Rimini, dopo aver servito il Paese durante la Seconda Guerra Mondiale ha... 🔗riminitoday.it

Acerbi festeggia: traguardo prestigioso con la maglia dell’Inter - Con la partita di domenica sera a Torino contro la Juventus, Francesco Acerbi ha festeggiato uno storico traguardo con la maglia dell’Inter. Uno scudetto in più in bacheca, e un prestigioso record. TRAGUARDO – Francesco Acerbi, pilastro della difesa dell’Inter, nella gara contro la Juventus ha festeggiato un traguardo prestigioso con la maglia dell’Inter. Arrivato nell’estate del 2022 sotto espressa richiesta di Simone Inzaghi, l’ex Lazio si è subito integrato col gruppo nonostante un inizio in sordina con i tifosi che non accettarono l’arrivo di un parametro zero. 🔗inter-news.it

