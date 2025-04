Carolyn Smith | “Il dolore per la morte di mio fratello quando avevo 10 anni non mi ha mai lasciato”

Smith si racconta a Da noi. a ruota libera, ripercorrendo con Francesca Fialdini alcune tappe dolorose della sua infanzia, quando ha dovuto affrontare la morte precoce del fratello e i pesanti atti di bullismo nei suoi confronti quando lasciò Glasgow con la sua famiglia. Leggi su Fanpage.it Crolynsi racconta a Da noi. a ruota libera, ripercorrendo con Francesca Fialdini alcune tappe dolorose della sua infanzia,ha dovuto affrontare laprecoce dele i pesanti atti di bullismo nei suoi confrontilasciò Glasgow con la sua famiglia.

Se ne parla anche su altri siti

Carolyn Smith si racconta a “Da noi… a ruota libera”: tra bullismo, dolore e rinascita - Carolyn Smith, amata presidente di giuria di Ballando con le Stelle, è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi… a ruota libera, in occasione dei 20 anni di Rai1. Nel corso dell’intervista, la coreografa ha ripercorso alcuni momenti complessi della sua vita, partendo dall’infanzia. Dopo il trasferimento da Glasgow, Carolyn è stata vittima di bullismo: “Mi prendevano in giro, mi spingevano. 🔗superguidatv.it

Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 27 aprile, Stefano Accorsi e Carolyn Smith tra gli ospiti - Il salotto della domenica di Rai 1 si prepara ad accogliere nuove emozioni, volti amati e racconti intensi. Le anticipazioni di Da noi… A ruota libera promettono una puntata da non perdere, con ospiti che spaziano dal cinema alla danza, dalla fede alla comicità impegnata. Alla guida, come sempre, l’eleganza familiare di Francesca Fialdini, pronta a tessere storie capaci di accarezzare il cuore del pubblico, con quella delicatezza che ha reso il programma un punto fermo del pomeriggio italiano. 🔗dilei.it

Maria De Filippi vuole Carolyn Smith ad Amici: la sua risposta e la reazione di Milly - Sono equilibri delicati quelli che si creano in ogni programma televisivo, ma anche quelli tra due 'rivali' come Milly Carlucci e Maria De Filippi. Le due si trovano spesso come dirimpettaie della prima serata, e ognuna cerca di fare il risultato migliore anche grazie al cast. Ballando con le... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Carolyn Smith a Da noi a ruota Libera: "Io, vittima di bullismo. La morte di mio fratello per sangue infetto, grande dolore" - Le toccanti rivelazioni private della giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith nella lunga intervista con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ... 🔗libero.it

Carolyn Smith: «Bullizzata da bambina, mamma intervenne. Mio fratello morto? Il dolore mi accompagna ogni giorno» - Carolyn Smith, amatissima presidente di giuria di Ballando con le Stelle, si è aperta con grande emozione davanti a Francesca Fialdini, ospite speciale di Da noi... a ruota libera. Tra ... 🔗msn.com

Carolyn Smith: «Bullizzata da bambina, segnata dalla perdita di mio fratello. Un dolore che non mi ha mai lasciato» - Carolyn Smith, ballerina, coreografa e storica presidente di giuria di "Ballando con le stelle", è stata ospite del salotto di Francesca Fialdini a "Da Noi... a ... 🔗msn.com