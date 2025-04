MimicaMente - Workshop di tecnica mimica di base metodi Decroux Marceau

Workshop di tecnica mimica di base (metodi Decroux/Marceau) con Antonio Brugnano (formatore, mimo, clown, attore). L'evento è aperto a tutt*, con o senza precedenti esperienze mimico-teatrali. Per info e iscrizioni. Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio dalle 10:00 alle 17:00.

