Contatto Bisseck-N’Dicka Marelli | Questo è calcio di rigore! Il VAR poteva intervenire…

Contatto Bisseck-N'Dicka, Marelli: «Questo è calcio di rigore! Il VAR poteva intervenire.» Le parole dell'ex arbitro

Durante la diretta su DAZN, Luca Marelli ha analizzato il contatto avvenuto nei minuti finali tra Bisseck e Ndicka nell'area di rigore della Roma, durante il match di San Siro tra Inter e Roma.

LE PAROLE- «La trattenuta è molto lunga e si protrae fin dall'inizio dal centro dell'area di rigore fino al momento in cui il pallone arriva nei pressi di Ndicka e Bisseck. Ha (Ndicka, ndr) rischiato veramente tantissimo ed è una valutazione di campo. La trattenuta inizia ben prima che il pallone arrivi nella zona Bisseck-Ndicka. Se il giocatore che si trova in vantaggio, in questo caso Bisseck, si aiuta con le mani. Non c'è nessun aiuto da parte di Bisseck, che viene solo trattenuto da Ndicka.

