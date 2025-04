Calcio al Romeo Neri il Rimini chiude il campionato con un pareggio | col Pineto termina 1-1

Rimini e Pineto non si fanno male. Al Romeo Neri l'ultimo impegno di regular season finisce 1-1: al vantaggio abruzzese di Pellegrino risponde Lombardi. Partita su ritmi bassi con entrambe le squadre proiettate ai playoff, i romagnoli partiranno dalla fase nazionale avendo vinto la Coppa Italia. Riminitoday.it - Calcio, al Romeo Neri il Rimini chiude il campionato con un pareggio: col Pineto termina 1-1 Leggi su Riminitoday.it non si fanno male. All'ultimo impegno di regular season finisce 1-1: al vantaggio abruzzese di Pellegrino risponde Lombardi. Partita su ritmi bassi con entrambe le squadre proiettate ai playoff, i romagnoli partiranno dalla fase nazionale avendo vinto la Coppa Italia.

Ne parlano su altre fonti

Calcio, la Ternana passa di misura al Romeo Neri: Rimini ko, decide la rete di Curcio - Stop casalingo per il Rimini, sconfitto di misura dalla vicecapolista Ternana, che si conferma unica squadra imbattuta del girone. Decide la gara Curcio all'11', gli umbri sfiorano poi il raddoppio ma soffrono tanto nella ripresa dove il miracolo di Vannucchi nega il pareggio a Cioffi. Martedì... 🔗riminitoday.it

Coppa Italia, i ringraziamenti del Rimini: "I tifosi hanno colorato il Romeo Neri spingendoci alla conquista" - Due giorni dopo la vittoria della sua prima Coppa Italia Serie C, il Rimini diffonde una nota di ringraziamento. "Una partita di pallone può valere tanto o poco - si legge -: dipende sempre dal contesto, dalla prospettiva, dalla condivisione. Alzare la Coppa Italia al Romeo Neri davanti a una... 🔗riminitoday.it

Calcio, si arresta la marcia del Rimini: al Neri l'Arezzo passa con un gol per tempo - Dopo tre vittorie e otto risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, il Rimini viene sconfitto 2-0 al Neri dall'Arezzo. Un gol per tempo permette a mister Bucchi (che ha sostituito Troise da tre giornate) di trovare i suoi primi punti sulla panchina toscana. Da segnalare una fitta... 🔗riminitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Calcio, al Romeo Neri il Rimini chiude il campionato con un pareggio: col Pineto termina 1-1; Rimini-Pineto: diretta testuale; Rimini-Pineto: biglietti scontati per l'ultima di campionato al Romeo Neri; Coppa Italia C, a Rimini la carica dei 6.029 in un Romeo Neri da tutto esaurito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio C girone B, il Rimini chiude la fase regolare con un pareggio contro il Pineto (1-1) - Il Rimini pareggia in casa con il Pineto e chiude la fase regolare al 9° posto con 51 punti. Al Romeo Neri quindi niente vittoria nell’ultimo turno ... 🔗corriereromagna.it

Calcio, al Romeo Neri il Rimini chiude il campionato con un pareggio: col Pineto termina 1-1 - Rimini e Pineto non si fanno male. Al Romeo Neri l'ultimo impegno di regular season finisce 1-1: al vantaggio abruzzese di Pellegrino risponde Lombardi. Partita su ritmi bassi con entrambe le squadre ... 🔗riminitoday.it

Diretta Rimini Pineto/ Streaming video tv, noni contro settimi in classifica (Serie C, 27 aprile 2025) - Serie C, Diretta Rimini Pineto, streaming video tv: al Romeo Neri arriva in visita i biancazzurri (27 aprile 2025) ... 🔗ilsussidiario.net