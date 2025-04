Venezia-Milan Pulisic il tuttofare | Conceicao ha trovato il ruolo ideale?

Milan, Christian Pulisic è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Venezia. La pagella e l'analisi della sua gara Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Pulisic il tuttofare: Conceicao ha trovato il ruolo ideale? Leggi su Pianetamilan.it , Christianè stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il. La pagella e l'analisi della sua gara

Su altri siti se ne discute

Milan, Pulisic verso la panchina con il Verona: ballottaggio a tre per Conceiçao - Archiviata la delusione europea che ha visto il Milan uscire sconfitto dalla gara di andata dei playoff di Champions con il Feyenoord, la formazione... 🔗calciomercato.com

Lecce-Milan, Leao e Pulisic salvano la panchina di Conceicao. Anche se … - Da 2-0 a 2-3: sotto per la doppietta di Nikola Krstovi?, il Milan rimonta a Lecce e conquista una vittoria fondamentale. L'analisi del match 🔗pianetamilan.it

Milan, Chrstian Pulisic: il supereroe buono che Sergio Conceiçao deve sempre far giocare. I numeri - Il Milan è Chrstian Pulisic è tutto nel supereroe buono che Sergio Conceiçao ore deve sempre far giocare sempre… I supereroi come Capitan America sanno fare tutto. Soprattutto i gol. Quelli che contano. Quelli che valgono tre punti. Con il Lecce Christian Pulisic ha cambiato la partita a modo suo, insieme a chi è entrato e fatto vedere finalmente che nel Milan di Sergio Conceiçao non è poi tutto da buttare via. 🔗dailymilan.it

Cosa riportano altre fonti

Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo - Le pagelle di Venezia-Milan, uno dei due lunch match della 34esima giornata di Serie A: da Leao a Pulisic, fino ad arrivare alle scelte e ai cambi di Conceiçao. 🔗sport.virgilio.it

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez - La decima rete in campionato dell'americano porta il successo ai ragazzi di Conceiçao. Nel finale si sblocca anche il "Bebote" ... 🔗msn.com

Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic (7) è una certezza, si ritrova anche Gimenez (7). A Yeboah (7) manca solo il gol, Candé (4,5) è una sciagura - L’effetto Coppa Italia spinge il Milan nel lunch match del 34° turno di Serie A. Al Penzo, i rossoneri liquidano la pratica Venezia con la rete di Pulisic in avvio e quella di Gimenez nel finale. Fini ... 🔗informazione.it