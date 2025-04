Espulsione Yildiz Marelli annuncia una possibile lunga squalifica del turco | Lo vede lo cerca e lo colpisce Con la condotta violenta può rischiare questa squalifica

Espulsione Yildiz, il numero 10 della Juve rischia un provvedimento disciplinare decisamente pesante: arriva il chiarimento di Marelli

Luca Marelli esprime il suo punto di vista sull'Espulsione di Kenan Yildiz durante Juve Monza. Ecco le sue parole a DAZN in merito a questo episodio, che riguarda il numero 10 juventino.

PAROLE – «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano. Lo vede, lo cerca e lo colpisce. Per la condotta violenta è possibile che la squalifica sia di due o più giornate».

