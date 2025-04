Di Canio distrugge l’Inter e Inzaghi | Oggi un solo calciatore ci credeva gli altri…

Abulica e poco incisiva soprattutto nel primo tempo, la compagine di Inzaghi è parsa lunga, sfilacciata e con poco mordente. Di fatto sono state tante le occasioni sciupate da una Roma che ha messo in grave apprensione Barella e compagni, poco verticali e quasi mai in grado di orchestrare un pressing organizzato con cui provare a far saltare il banco. Calciomercato.it - Di Canio distrugge l'Inter e Inzaghi: "Oggi un solo calciatore ci credeva, gli altri…" Leggi su Calciomercato.it L'ultima sconfitta patita dai nerazzurri al cospetto della Roma ha sollevato un vero e proprio polverone. Attacco senza precedentiDopo le sconfitte subite contro Bologna e Milan, per l'Inter di Simone Inzaghi è arrivata un'altra battuta d'arresto, questa volta in casa contro la Roma. Un KO potenzialmente molto pesante visto che il Napoli, vincendo contro il Torino, porterebbe a tre le lunghezze di distanza proprio sui nerazzurri.Di Canio distrugge l'Inter e Inzaghi: "Oggi un solo calciatore ci credeva, gli altri." (LaPresse) – Calciomercato.itAbulica e poco incisiva soprattutto nel primo tempo, la compagine di Inzaghi è parsa lunga, sfilacciata e con poco mordente. Di fatto sono state tante le occasioni sciupate da una Roma che ha messo in grave apprensione Barella e compagni, poco verticali e quasi mai in grado di orchestrare un pressing organizzato con cui provare a far saltare il banco.

