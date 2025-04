Pella | Complimenti ai corridori italiani per i risultati alla Liegi 3 nei primi 6

Pella, esprime il proprio orgoglio e i più vivi Complimenti ai corridori italiani che, con una prestazione di altissimo livello, hanno saputo brillare alla Liegi-Bastogne-Liegi, una delle Classiche Monumento più prestigiose del panorama internazionale.Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha conquistato un eccellente secondo posto, seguito da Simone Velasco ( 4° Astana Qazaqstan Team) e Andrea Bagioli (6° Lidl-Trek), confermando l’ottimo stato di forma del nostro movimento ciclistico. I nostri atleti si sono inchinati soltanto alla classe immensa di Tadej Poga?ar, autentico fuoriclasse che continua a riscrivere la storia di questo sport.Dopo i segnali positivi emersi durante il recente Tour of the Alps, in cui Giulio Ciccone si è distinto con grande carattere e personalità, questo risultato alla Liegi rappresenta un ulteriore motivo di fiducia e entusiasmo in vista del prossimo, attesissimo, Giro d’Italia. Oasport.it - Pella: “Complimenti ai corridori italiani per i risultati alla Liegi. 3 nei primi 6” Leggi su Oasport.it Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionisti Roberto, esprime il proprio orgoglio e i più viviaiche, con una prestazione di altissimo livello, hanno saputo brillare-Bastogne-, una delle Classiche Monumento più prestigiose del panorama internazionale.Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha conquistato un eccellente secondo posto, seguito da Simone Velasco ( 4° Astana Qazaqstan Team) e Andrea Bagioli (6° Lidl-Trek), confermando l’ottimo stato di forma del nostro movimento ciclistico. I nostri atleti si sono inchinati soltantoclasse immensa di Tadej Poga?ar, autentico fuoriclasse che continua a riscrivere la storia di questo sport.Dopo i segnali positivi emersi durante il recente Tour of the Alps, in cui Giulio Ciccone si è distinto con grande carattere e personalità, questo risultatorappresenta un ulteriore motivo di fiducia e entusiasmo in vista del prossimo, attesissimo, Giro d’Italia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Strade Bianche 2025: tutti i corridori italiani in gara. Presenti Scaroni e Bettiol - Tutto pronto per la partenza delle Strade Bianche 2025, che avverrà sabato 8 marzo da Siena. Tantissima partecipazione per quella che è diventata una vera e propria classica del calendario internazionale. Sono 175 i corridori che si sfideranno nei 213 chilometri del percorso che prevedrà 16 settori “bianchi”. L’ultima edizione è stata conquistata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), la vittoria italiana manca dal 2013. 🔗oasport.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GIRO D'ABRUZZO. PELLA: «COMPLIMENTI A MARSILIO, A CORRIDORI, SQUADRE ITALIANE E ORGANIZZATORI»; GIRO D'ABRUZZO. PELLA: «COMPLIMENTI A MARSILIO, A CORRIDORI, SQUADRE ITALIANE E ORGANIZZATORI»; Giro d'Abruzzo, ultima tappa a Ivo Oliveira. Zimmermann vince la classifica finale; Zimmermann trionfa al Giro d’Abruzzo, Fiorelli migliore italiano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pella: “Complimenti ai corridori italiani per i risultati alla Liegi. 3 nei primi 6” - Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionisti Roberto Pella, esprime il proprio orgoglio e i più vivi complimenti ai corridori italiani che, con ... 🔗oasport.it

GIRO D'ABRUZZO. PELLA: «COMPLIMENTI A MARSILIO, A CORRIDORI, SQUADRE ITALIANE E ORGANIZZATORI» - Si è da poco concluso i l Giro d’Abruzzo ed il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha voluto esprimere un sentito plauso a tutti i protagonisti, a partire dal ... 🔗tuttobiciweb.it

GIRO D'ABRUZZO. PELLA: «COMPLIMENTI A MARSILIO, A CORRIDORI, SQUADRE ITALIANE E ORGANIZZATORI» - Si è da poco concluso il Giro d’Abruzzo ed il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha voluto ... presentazione della Coppa Italia delle Regioni a Bruxelles ... 🔗informazione.it