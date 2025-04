La Russa Segre vittima di insulti vergognosi

Segre, vittima di vergognosi insulti sulla pagina social del comune di Pesaro". Così su Fb il presidente del Senato Ignazio La Russa. Quotidiano.net - La Russa, Segre vittima di insulti vergognosi Leggi su Quotidiano.net "Nel ribadire con assoluta fermezza la mia totale condanna per qualunque atto di antisemitismo, esprimo solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica alla senatrice Lilianadisulla pagina social del comune di Pesaro". Così su Fb il presidente del Senato Ignazio La

