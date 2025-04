Entella-Ternana 0-0 parità al Comunale | traversa iniziale di Ferrante

Entella-Ternana chiude la stagione regolare di entrambe le formazioni. I liguri parteciperanno alla Supercoppa di Serie C insieme alle altre vincitrici dei gironi Padova ed Avellino. I rossoverdi dovranno attendere il 18 maggio per entrare nei Play off, fase nazionale secondo turno.

