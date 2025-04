Conferenza stampa N’Dicka post Inter Roma | Bisseck? Per me è un duello in area di rigore! Il calcio è contatto…

SULLA SQUADRA– «Che voto do alla squadra? 9. Il nuovo sistema? A noi non cambia molto, che siamo in 3 o in 4. Ranieri dice di non guardare la classifica? La guardiamo. Ci sono ancora 5 partite, 5 finali. Vogliamo andare avanti e giocare in EuropaCONTATTO CON Bisseck- «In area di rigore si marca a uomo, non si può fare altrimenti. Il nostro segreto è la mentalità, il gruppo. Per me è bello giocare ogni 3 giorni, non mi piace aspettare una settimana. Siamo tranquilli, volevamo fare risultato. Per noi era molto importante questa partita. La trattenuta su Bisseck? Anche lui è difensore, mi ha preso pure lui, mi ha fatto girare e dovevo fare qualcosa, siamo a 2 metri dal portiere.

