Juventus aleggia Nuovamente il rischio di una penalizzazione in classifica.Nuova penalizzazione Juve, la frase che può mettere nei guai i bianconeri (LaPresse) – Calciomercato.itIl motivo – come riportato dal sito ‘ius101.it’, è da ricercare nel caso scommesse e in una frase che Fagioli avrebbe pronunciato in una chat del marzo 2023: “Oggi mi hanno parlato alla Juve – dice l’attuale centrocampista della Fiorentina – , dicendomi se avevo qualche problema perché stanno capendo che ho qualcosa e che gli è arrivata voce del gioco”. Proprio quest’ultima parte della chat di Fagioli potrebbe rappresentare un problema per la Juventus. Calciomercato.it - Nuova penalizzazione Juve, la frase che può mettere nei guai i bianconeri Leggi su Calciomercato.it Per la società piemontese c’è il rischio di vedersi sottratti punti in classifica: ecco perché potrebbe scattare la sanzioneMentre la squadra in campo sta lottando per il quarto posto ed una fondamentale qualificazione in Champions, sul campo dellantus aleggiamente il rischio di unain classifica., lache puònei(LaPresse) – Calciomercato.itIl motivo – come riportato dal sito ‘ius101.it’, è da ricercare nel caso scommesse e in unache Fagioli avrebbe pronunciato in una chat del marzo 2023: “Oggi mi hanno parlato alla– dice l’attuale centrocampista della Fiorentina – , dicendomi se avevo qualche problema perché stanno capendo che ho qualcosa e che gli è arrivata voce del gioco”. Proprio quest’ultima parte della chat di Fagioli potrebbe rappresentare un problema per lantus.

