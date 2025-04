ACF Arezzo ko contro il Parma | sbagliato un rigore ma arriva la salvezza matematica

Arezzo cerca di rallentare la corsa verso lo scudetto del Parma Women, distante solo due punti dalla vetta. Nonostante la sconfitta per 2-0, grazie al contemporaneo passo falso del San Marino Academy, le amaranto conquistano la salvezza matematica.Formazioni iniziali:ACF Arezzo: Bartalini, Licco (Barsali 56’), Carcassi, Corazzi, Bruni, Prinzivalli (Nasoni 88’), Toomey, Fracas (Lorieri 56’), Martino (Lunghi 56’), Fortunati (Taddei 75’), Razzolini.A disposizione: Pieri, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Torres, Taddei, Lorieri, Nasoni Emma, Orsenigo.Allenatrice: Ilaria Leoni.Parma Women: Copetti, Masu, Rabot, Pondini (Mounecif 88’), Lonati (Peruzzo 73’), Rizza, Distefano (Rognoni 64’), Kajzba (Ferin 64’), Ambrosi, Ferrario (Catelli 73’), Benedetti. Lortica.it - ACF Arezzo ko contro il Parma: sbagliato un rigore, ma arriva la salvezza matematica Leggi su Lortica.it Alla 27ª giornata di campionato l’ACFcerca di rallentare la corsa verso lo scudetto delWomen, distante solo due punti dalla vetta. Nonostante la sconfitta per 2-0, grazie al contemporaneo passo falso del San Marino Academy, le amaranto conquistano la.Formazioni iniziali:ACF: Bartalini, Licco (Barsali 56’), Carcassi, Corazzi, Bruni, Prinzivalli (Nasoni 88’), Toomey, Fracas (Lorieri 56’), Martino (Lunghi 56’), Fortunati (Taddei 75’), Razzolini.A disposizione: Pieri, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Torres, Taddei, Lorieri, Nasoni Emma, Orsenigo.Allenatrice: Ilaria Leoni.Women: Copetti, Masu, Rabot, Pondini (Mounecif 88’), Lonati (Peruzzo 73’), Rizza, Distefano (Rognoni 64’), Kajzba (Ferin 64’), Ambrosi, Ferrario (Catelli 73’), Benedetti.

