LIVE – Napoli-Torino attesa per le ufficiali | sorpresa sui dubbi Raspadori e Buongiorno

attesa per il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Torino: segui con noi la diretta testuale della sfida valida per la giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A.Una serata davvero molto importante per il campionato del Napoli. Dopo la vittoria della Roma contro l’Inter, gli azzurri hanno dalla propria la possibilità di allungare di almeno un punto sui nerazzurri, ma in caso di vittoria il divario arriverebbe addirittura a tre lunghezze di distacco. Un’occasione davvero super per la squadra partenopea, che ora dovrà però pensare soltanto a battere il Torino che, senz’altro, non vorrà sfigurare nella cornice del Diego Armando Maradona, che si preannuncia come quella delle grandi occasioni.Ennesimo sold out stagionale per l’impianto di Fuorigrotta, dove i cuori azzurri daranno tutto il loro supporto ai propri beniamini, ora padroni del destino e di un sogno che, soltanto ai nastri di partenza della stagione ora in corso, sembrava davvero complicato anche solo da ipotizzare. Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Torino, attesa per le ufficiali: sorpresa sui dubbi Raspadori e Buongiorno Leggi su Spazionapoli.it Cresce l’per il fischio d’inizio della sfida tra ile il: segui con noi la diretta testuale della sfida valida per la giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A.Una serata davvero molto importante per il campionato del. Dopo la vittoria della Roma contro l’Inter, gli azzurri hanno dalla propria la possibilità di allungare di almeno un punto sui nerazzurri, ma in caso di vittoria il divario arriverebbe addirittura a tre lunghezze di distacco. Un’occasione davvero super per la squadra partenopea, che ora dovrà però pensare soltanto a battere ilche, senz’altro, non vorrà sfigurare nella cornice del Diego Armando Maradona, che si preannuncia come quella delle grandi occasioni.Ennesimo sold out stagionale per l’impianto di Fuorigrotta, dove i cuori azzurri daranno tutto il loro supporto ai propri beniamini, ora padroni del destino e di un sogno che, soltanto ai nastri di partenza della stagione ora in corso, sembrava davvero complicato anche solo da ipotizzare.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: attesa per la gara maschile dalle 11! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:45 Molto interesse per la prova maschile, siamo in attesa per darvi il riscontro da Falun in merito alle condizioni meteo. Laddove la neve non fosse molto impegnativa, ecco che verosimilmente si giungerebbe in volata, con conseguente 101^ vittoria di Klaebo tra CdM Mondiali e Giochi olimpici. 10:40 Tra circa 20? in pista la gara su 20 chilometri a tecnica libera maschile con partenza di massa. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: il francese Vitale al comando davanti ai norvegesi, attesa per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:25 Decimo posto per Schaidreiter che paga un secondo e 62 centesimi al francese Vitale. Spazio ora allo svedese Albin Larsson. 09:24 Scivolata fatale per il finlandese, che esce di scena salutando la competizione iridata. E’ il momento dell’austriaco Stefan Schaidreiter. 09:23 TV break. Si ripartirà con il finlandese Jesperi Kemppainen. 09:20 Ottavo posto per un combattivo Carrick-Smith. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Shiffrin fa il vuoto nella prima manche, attesa per le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 17.00 E ALLE 20.00 I PETTORALI DI PARTENZA 16:12 Fa ancor meglio Duerr! La tedesca era addirittura al comando dopo due intermedi, e taglia il traguardo al secondo posto con 59 centesimi di ritardo da Shiffrin. Torniamo in partenza con la svizzera Melanie Meillard. 16:10 Ottima prova di Holdener! L’elvetica è pulita e veloce e si inserisce al secondo posto ad un secondo e 2 centesimi dalla leader. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, 250mila persone per l'ultimo omaggio. Chiusa la bara, alle 10 i funerali; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: «Un Papa tra la gente». Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; I funerali Papa Francesco, in 400mila a San Pietro per l’ultimo saluto a Bergoglio: sepolto a Santa Maria Maggiore; Le notizie del 24 aprile sulla scomparsa del Pontefice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia