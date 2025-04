Suicidio assistito in Emilia-Romagna | il Tar sospende l’iter

Bologna, 27 aprile 2025 – Il ricorso al Tar della consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini blocca il suicidio assisto in Emilia-Romagna. E' arrivata quindi la sospensiva della delibera di giunta di Giunta dell'Emilia-Romagna che aveva fissato, a febbraio scorso, i paletti e l'iter procedurale per accedere al fine vita volontario entro (se l'istanza viene accolta) 42 giorni dalla domanda.Emilia-Romagna prima, ma poi sorpassataL'Emilia-Romagna era stata la prima Regione italiana a normare un argomento così delicato – a livello nazionale da anni le leggi sono impatanate tra i veti incrociati – ma lo aveva fatto con una delibera di Giunta che bypassava, quindi, il voto del Consiglio regionale. Intanto, però, la Regione Toscana è stata la prima in Italia ad essere riuscita ad approvare una legge vera e propria.

