Investito da un mezzo in manovra nel parcheggio; bimbo di circa 8 anni soccorso dall’eliambulanza e trasportato al Bambin Gesù di Roma L’incidente alla fiera di Campoverde ad Aprilia

Campoverde, precisamente nei pressi dell'area fiere, dove si stava svolgendo la tradizionale mostra agricola. Un Bambino di circa otto anni è stato Investito mentre, insieme alla sua famiglia, stava lasciando l'area fieristica. Il piccolo, che si era allontanato momentaneamente per raccogliere dei sassolini, è stato travolto da un pick-up in fase di manovra, causando il panico tra i presenti.Il Dramma della FamigliaLa scena è stata particolarmente scioccante per la madre, la nonna e gli altri familiari del Bambino, che assistevano impotenti alL'incidente. Il piccolo, dopo essere stato urtato dal veicolo, è rimasto a terra, mentre la madre e la nonna chiedevano disperatamente aiuto. Anche il conducente del pick-up, sotto shock, ha richiesto assistenza.

