Promozione Piovese sale in Eccellenza Derby thrilling padovano nel girone B per decidere chi salirà!

Promozione in cui giocano le squadre padovane. La Piovese del presidente Bertani, impegnata nel girone C, torna in Eccellenza due anni dopo l'ultima volta grazie ad un sonante 3 a 0 casalingo contro l'Ambrosiana Trebaseleghe. Nel raggruppamento B.

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

