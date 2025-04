Paura nell’area di sosta di Somaglia est | pullman parcheggiato scatta l' evacuazione dell' Autogrill

Somaglia (Lodi), 27 aprile 2025 – Il fuoco divora una parte del pullman in sosta, evacuato l’Autogrill. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi 27 aprile 2025 a Somaglia est, nel parcheggio dell'Autogrill, lungo l'Autostrada del sole Milano- Napoli, in direzione nord. Ha interessato la parte posteriore, che ha subito danni importanti, di un pullman lasciato momentaneamente in sosta nel parcheggio. Fortunatamente, quando hanno iniziato a uscire fumo e fiamme dal veicolo, a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri e quindi nessuno è rimasto ferito e intossicato.Ma la combustione si è presto allargata minacciosa, fino a diventare una palla di fuoco e quindi, mentre i pompieri, arrivati con più mezzi, aggredivano la lingua rossa, la Polstrada ha evacuato l’area e avvertito il conducente, che si trovava nel locale e non immaginava l’accaduto. Ilgiorno.it - Paura nell’area di sosta di Somaglia est: pullman parcheggiato, scatta l'evacuazione dell'Autogrill Leggi su Ilgiorno.it (Lodi), 27 aprile 2025 – Il fuoco divora una parte delin, evacuato l’. Sono in fase di accertamento le cause’incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi 27 aprile 2025 aest, nel parcheggio, lungo l'Autostrada del sole Milano- Napoli, in direzione nord. Ha interessato la parte posteriore, che ha subito danni importanti, di unlasciato momentaneamente innel parcheggio. Fortunatamente, quando hanno iniziato a uscire fumo e fiamme dal veicolo, a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri e quindi nessuno è rimasto ferito e intossicato.Ma la combustione si è presto allargata minacciosa, fino a diventare una palla di fuoco e quindi, mentre i pompieri, arrivati con più mezzi, aggredivano la lingua rossa, la Polstrada ha evacuato l’area e avvertito il conducente, che si trovava nel locale e non immaginava l’accaduto.

Cosa riportano altre fonti

Interventi alla fognatura, introdotto il divieto di sosta nell'area: i dettagli - Nel corso della giornata di martedì 18, la società Cadf è intervenuta per il rifacimento dell'impianto fognario nella fascia centrale di piazza del Popolo, a Copparo. Il cantiere ha preso il via in continuità con i lavori, già iniziati sul lato palazzo di Levante, di rifacimento e spostamento... 🔗ferraratoday.it

Paura nell'area di servizio dell'autostrada: auto divorata dalle fiamme, in azione i vigili del fuoco - ANCONA – Paura in A14 nell’area di servizio Esino Est, quando attorno alle 4 di questa mattina una macchina in sosta ha preso fuoco con l’incendio che ha toccato anche i pannelli dell’impianto fotovoltaico sotto la cui copertura la macchina era stata posteggiata. È intervenuta sul posto la... 🔗anconatoday.it

Sosta selvaggia a Porta Sole, sacchi tagliati e catene spezzate nell'area del cantiere - Sacchi di sabbia tagliati, catene spezzate e auto in sosta vietata negli stalli riservati al cantiere, con tanto di cartelli che riportano sia l’ordinanza che dispone il divieto di sosta, sia il divieto stesso (anche i cartelli sono stati vandalizzati più volte). Accade in piazza Michelotti, a... 🔗perugiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Paura nell'area di servizio dell'autostrada: auto divorata dalle fiamme, in azione i vigili del fuoco; Paura nell'area di servizio dell'autostrada: auto divorata dalle fiamme, in azione i vigili del fuoco; Divampano fiamme su un'auto in sosta. Paura al parco del Donatore - VIDEO; Lecco, auto prende fuoco a Pradello: grande paura per una donna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Paura nell’area di sosta di Somaglia est: pullman parcheggiato, scatta l'evacuazione dell'Autogrill - Il pronto intervento ha evitato il coinvolgimento di terzi o altri veicoli. Essendo domenica, l'area di sosta era però molto frequentata e lo scalpore è stato tanto. Inoltre l’intenso fumo provocato ... 🔗ilgiorno.it

Grave incidente sulla Ofantina Bis a Nusco: quattro feriti, nessuno in pericolo di vita - Paura nella notte sulla SS7 Ofantina Bis, nel territorio comunale di Nusco, all’altezza dell’area di sosta del bar “Da Rosa”. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli che procedevano nel ... 🔗irpiniaoggi.it

Marano, crollano calcinacci dal tetto di un edificio: sfiorata bimba, colpita una moto in sosta - Napoli, paura alla Federico II: crolla il solaio dal tetto durante un esame I vigili del fuoco, allertati da alcuni condomini, hanno transennato l'area. Altre verifiche saranno eseguiti nella giornata ... 🔗msn.com