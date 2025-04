Lecco fiaccolata per i 16 repubblichini fucilati | l’Anpi risponde con un presidio antifascista

Lecco, 27 aprile 2025 - Lecco come Dongo, dove quest'oggi un centinaio di neofascisti si sono radunati per commemorare 15 gerarchi, in fuga verso la Svizzera con il Duce, fucilati il 28 aprile 1945. Non meglio specificati "camerati" hanno chiamato a raccolta nostalgici e neofascisti per una fiaccolata in ricordo dei 16 repubblichini delle brigate nere Leonessa e Perugia che, sempre quel giorno vennero fucilati dai partigiani a Lecco.Erano stati processati e condannati a morte per aver ucciso a tradimento alcuni combattenti della Resistenza dopo che avevano invece esposto la bandiera bianca per arrendersi. "1945 – 2025, Lecco non dimentica", recitano manifesti affissi nella città Medaglia d'argento al valori militare per il contributo proprio alla Resistenza. Poi il programma: "lunedì fiaccolata e ricordo".

