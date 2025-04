Sparatoria nella notte in centro a Monreale | morti tre ventenni due feriti Sospettato un 19enne del quartiere Zen di Palermo

19enne del quartiere Zen di Palermo viene interrogato da ore dai carabinieri perché Sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di Monreale. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento dei Monrealesi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, poi dal gruppo dei. Feedpress.me - Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Sospettato un 19enne del quartiere Zen di Palermo Leggi su Feedpress.me UndelZen diviene interrogato da ore dai carabinieri perchédi essere uno dei ragazzi che la scorsa, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento deisi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, poi dal gruppo dei.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Prima la rissa, poi il lancio di tavoli e bottiglie - E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una... 🔗feedpress.me

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Prima le botte, poi il lancio di tavoli e bottiglie - E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una... 🔗feedpress.me

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. I carabinieri acquisiscono le registrazioni della videosorveglianza - E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Una lite e poi gli spari: notte di paura nel centro storico della cittadina, morti tre giovanissimi; Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Prima le botte, poi il lancio di; Il triplice omicidio a Monreale, parla un testimone: In pochi istanti è successo il finimondo; Sparatoria nella notte a Monreale, tre le vittime. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sparatoria Monreale, uno dei tre giovani , Salvatore Turdo, prima di morire ha portato in salvo la fidanzata - Mentre Monreale (Pa) è ancora sotto choc per la perdita improvvisa, questa notte, di tre giovani vite sotto i colpi di armi da fuoco di una sparatoria in pieno centro cittadino, e mentre gli investiga ... 🔗tg.la7.it

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita ... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, tre ragazzi morti e due feriti: sospettati e interrogati da ore un 19enne e un 20enne - I Carabinieri stanno interrogando da ore un 19enne del quartiere Zen di Palermo poiché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante ... 🔗fanpage.it