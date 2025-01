Lanazione.it - Altra scorribanda notturna, la polizia ferma due ladri

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 30 gennaio 2025 – Dalla finestra al primo piano ha seguito tutti i movimenti dei malviventi: dal momento in cui i due hanno forzato l’ingresso del suo pub, sotto casa, fino a quando si sono introdotti nel giardino di un’abitazione lì vicino. Così, grazie alla collaborazione di una cittadina, gli agenti del Commissariato di Viareggio sono riusciti are ladi due uomini: un 30enne e un 32enne, entrambi originari del Marocco. Arrestati per tentato furto, dopo un breve colluttazione con i poliziotti, nella notte tra lunedì e martedì. È accaduto al Terminetto, siamo nei dintorni del parco Nottolini. Una delle principali piazze dello spaccio in periferia. In piena notte la proprietaria della paninoteca di via Adua ha sentito dei rumori, come dei colpi, provenire dal piano di sotto.