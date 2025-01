Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 30 gennaio: Alberto Orzan ed altre ricorrenze

30edVenne posizionato al trentanovesimo posto in una classifica dei 100 viola di sempre stilata da Rossano Donnini in un numero del Guerin Sportivo del 2014. Con i gigliati festeggiò uno scudetto, una Coppa delle Coppe e una coccarda tricolore in nove stagioni. Il 301955metteva a segno il primo gol con la casacca della Fiorentina, nel giorno delle uniche reti in Serie A e con la stessa maglia di Luigi Zambaiti.è il quarantesimo anniversario dalla dipartita di Pietro Svageli, otto presenze nel massimo campionato con l’Alessandria nell’annata 1935-’36.P.S. E’ stato l’ultimo acquisto di Dino Viola, come ricordato nel settembre 2020 dal sito ufficiale del club giallorosso. Scrive Valeria Biotti nel libro ‘Le leggende della Roma’: “A trentaquattro anni, dopo nove stagioni a Trigoria, pensa nuovamente di andar via.