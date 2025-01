Thesocialpost.it - 13enne stuprato in un centro commerciale per una sigaretta elettronica: orrore in Trentino

Leggi su Thesocialpost.it

Un ragazzino di 13 anni è stato abusato sessualmente e costretto ad un rapporto sessuale da parte di due minorenni, minacciato dopo che i due gli avrebbero chiesto 15 euro per essere risarciti di unache gli avrebbero prestato in precedenzaUna storia tremenda sulla quale la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo. L’episodio sarebbe avvenuto nell’estate scorsa in una valle dele le ipotesi di reato sono quelle di violenza sessuale di gruppo aggravata e divulgazioni di immagini. Quello che è successo, infatti, sarebbe stato filmato con un cellulare. Tutto nasce da unache uno dei due 14enni aveva prestato al. Ad un certo punto, però, per riavere il dispositivo i due avrebbero chiesto 15 euro dicendogli che in caso contrario lo avrebbero picchiato o violentato.