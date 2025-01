Sport.quotidiano.net - Vismara ritrova il sorriso: "Ha vinto la nostra voglia"

Tutte vittoriose le prime quattro e quindi niente di nuovo nell’alta classifica. A guidare la graduatoria del girone A di Promozione la Fermignanese, con 6 punti di vantaggio sule la Jesina e 10 sul Marina. Al quarto posto (a meno 11 dalla capolista) il duo Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara. Non molto lontano dalla zona playoff, il Tavullia Valfoglia e a seguire il Villa San Martino e la Pergolese. In fondo alla graduatoria è in sofferenza l’Appignanese, fanalino di coda con 8 punti. In zona playout: il Barbara (15 punti), Il Sassoferrato G, il S.Orso (16) e il Lunano (20) che però ultimamente sta conseguendo dei risultati importanti. Hanno smosso la classifica incamerando un punto la Pergolese, il Villa S.Martino e il Tavullia Valfoglia. Testacoda. Vince la Fermignanese sull’ Appignanese.