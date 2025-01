Dayitalianews.com - Tragedia sfiorata nel Salento. Ingerisce mix di farmacia e collassa prima di entrare a scuola, ricoverato 16enne

Leggi su Dayitalianews.com

A pochi giorni dal suicidio di un 18enne ad Otranto, ancora unaneldopo che un ragazzo di appena 16 anni ha ingerito un grosso quantitativo di farmacidi andare a. La vicenda si è consumata ieri mattina a Lecce, in via Stampacchia, dove uno studente, pocodelle otto, è svenuto per terra. Così, alcuni passanti lo hanno trovato disteso sull’asfalto ed hanno allertato i soccorsi. Accanto al ragazzo erano presenti diversi flaconi vuoti, segno evidente del mix di medicinali assunti dalche lo hanno poi fatto crollare per terra privo di sensi.nel, studenteal FazziSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza a con codice rosso, lo studente presso il Dea del Vito Fazzi di Lecce.