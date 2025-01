Lanazione.it - Scontro frontale nella notte, due feriti nell’incidente lungo la Flaminia

Leggi su Lanazione.it

Nocera Umbra, 29 gennaio 2025 – Incidentela Strada Statale, nei pressi di Nocera Umbra, coinvolgendo un'Audi e una Subaru in uno. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti per estrarre uno degli occupanti dall'interno dell'Audi, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Successivamente, le squadre di soccorso del 118 hanno garantito le prime cure mediche e hanno provveduto al trasporto urgente dei due conducenti presso l'ospedale di Foligno. I rilievi sull'accaduto sono stati eseguiti dai carabinieri di Gubbio, presenti sul posto per accertare la dinamica dell'incidente.