Sci alpino CdM | Haugan vince lo slalom di Schladming Vinatzer 12

Timonlodi, in Austria, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024/2025. Terzo successo stagionale per il norvegese, che la porta a casa grazie a una grande prestazione nel ripido per l’1’48?05 complessivo al traguardo. Delude nella seconda manche Linus Strasser, che non conferma il primo posto nella manche iniziale e ottiene una quarta posizione beffarda a 0?77 dalla vetta. Sul podio i due atleti di casa: Manuel Feller (0?20) e Fabio Gstrein (+0?67). Miglior risultato stagione per Feller, mentre c’è il primo podio in carriera in Coppa del Mondo per l’altro austriaco. Quinto lo svizzero Loic Meillard (+0?83) con appena dietro Atle Lie McGrath (+0?88). Torna a buoni livelli il francese Steven Amiez, che risale dalla 14ª fino alla settima piazza (+1?02).