Movieplayer.it - Sanremo 2025: chi è Maria Tomba, la cantante di X Factor che rivedremo tra le Nuove Proposte

Leggi su Movieplayer.it

Un percorso tutto in salita quello di. La giovane, "nata" a X, oggi è tra le: conosciamo meglio la giovane artista. Come ben sappiamo,ha introdotto (di nuovo) la categoria delle. Tra i quatto artisti che si sfideranno sul palcoscenico dell'Ariston ci saranno tante eleve della musica contemporanea. Tra di loro c'è anche. Con una personalità eccentrica e fuori dagli schemi, per la giovane artista il Festival diè un vero proprio trampolino di lancio. Da X: chi è? L'artista non ha scelto un nome d'arte. Si presenta così com'è. Classe 2002,nasce a Verona e, fin da bambina, ha coltivato una passione per .