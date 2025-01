Lapresse.it - Royal Family, principessa Beatrice partorisce seconda figlia: Athena

Leggi su Lapresse.it

Buckingham Palace ha annunciato che laha dato alla luce la sua, di nomeè nata prematura di alcune settimane e pesava 1,8 chili, ma è in salute e sta bene.La piccola, secondogenita die del marito Edoardo Mapelli Mozzi, è nata una settimana fa, il 22 gennaio, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Il Re e la Regina e gli altri membri della Famiglia Reale si sono detti entusiasti dell’arrivo del bambino, ha dichiarato il Palazzo.avrebbe dovuto partorire all’inizio della primavera, ma a dicembre aveva ricevuto il consiglio medico di non percorrere lunghe distanze. In un post sui social media, il padre Edoardo ha dichiarato: “È piccolissima e assolutamente perfetta” e la famiglia era ‘completamente innamorata di lei’.