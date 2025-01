Ilrestodelcarlino.it - Rogo in casa, madre e figlio fuggiti sul balcone

Grave infortunio domestico ieri mattina a Sassuolo, in una villetta di via San Marco. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, un incendio si è sviluppato all’interno della cucina dell’abitazione e un uomo di 59 anni è rimasto gravemente intossicato, probabilmente trovandosi al momento dello ‘scoppio, in prossimità delle fiamme. Ilè divampato all’improvviso, pare a seguito di un problema al forno. Al momento all’interno dell’abitazione erano presenti sia l’uomo che l’anziana(83 anni). I due, trovandosi dinanzi ad una barriera di fumo, hanno trovato riparo all’esterno, sule subito è stato lanciato l’allarme. Infatti, qualche momento dopo sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo che si sono subito messi al lavoro per spegnere l’incendio.