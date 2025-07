Roma Femminile ufficiale | Camelia Ceasar saluta e raggiunge Cissoko al Parma

Un'altra pagina si chiude nella storia della Roma Femminile: Camelia Ceasar, simbolo di dedizione e coraggio, saluta i colori giallorossi per indossare la maglia del Parma Women. Un addio che lascia un segno, ma anche l'occasione per riflettere sull'importanza del legame tra giocatrice e club. La sua partenza apre nuovi orizzonti e sfide, dimostrando come il calcio femminile sia in continua evoluzione e crescita.

La Roma Femminile perde un altro pezzo della sua storia recente. Dopo l’addio di Hawa Cissoko, anche Camelia Ceasar lascia ufficialmente il club giallorosso per trasferirsi al Parma Women, sempre a titolo definitivo. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali della societĂ , che ha voluto salutare la portiera romena con un messaggio sentito e riconoscente: “ Per anni hai difeso la nostra porta con coraggio e dedizione. Grazie, Camelia! ”. Classe 1997, Ceasar è stata una delle protagoniste della crescita esponenziale della Roma in campo femminile, accompagnando il club dalla sua nascita sportiva fino ai traguardi piĂą prestigiosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, ufficiale: Camelia Ceasar saluta e raggiunge Cissoko al Parma

