Oprah Winfrey la regina della tv americana in Umbria Il weekend fra tartufi e passeggiate a Todi

Oprah Winfrey, la regina della tv americana e icona globale, ha scelto l’incantevole Umbria come meta del suo weekend di relax e scoperta. Tra passeggiate a Todi, incontri con il sindaco Antonino Ruggiano e un’affascinante caccia al tartufo nelle colline umbre, la conduttrice ha vissuto un’esperienza autentica e ricca di fascino. Un soggiorno che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di questa terra meravigliosa.

Todi (Perugia), 12 luglio 2025 – Prima a spasso per Todi col primo cittadino Antonino Ruggiano poi a caccia di tartufo nelle colline umbre, ospite della famiglia Balestra, proprietaria della Sabatino Tartufi, una delle principali aziende multinazionali attive nel mondo dello speciality food. Nei giorni scorsi una delle più famose conduttrici televisive, opinionista e scrittrice a livello mondiale, Oprah Winfrey, è arrivata in Umbria dove ha trascorso un lungo week-end, stregata dalle bellezze artistiche, ma anche dai paesaggi del "cuore verde" d'Italia. Circondata da una natura incontaminata, Oprah ha esplorato i segreti della ricerca del tartufo, simbolo della gastronomia umbra, sotto la guida esperta dei tartufai della zona.

