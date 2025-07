Evviva la Co2 che ci dà il pane | cosa dice la scienza

Evviva la CO2: il gas che spesso evitiamo di amare, ma che la scienza riconosce come fondamentale per il nostro pianeta. Mentre l’estate porta con sé dibattiti infuocati sul riscaldamento globale, è essenziale distinguere tra allarmismo e fatti concreti. Venti esperti, tra cui il professor Franco Prodi, smontano miti e rivelano cosa dice davvero la scienza nei saggi del volume *Dialoghi sul clima*. Scopriamo insieme come affrontare con consapevolezza questa sfida globale.

Arrivata l’estate, si riparla di “riscaldamento globale” e, come ripete il professor Franco Prodi, sui media domina l’allarmismo apocalittico di Greta Thunberg anzichĂ© ciò che dicono gli scienziati. Venti specialisti (fra cui lo stesso Prodi) spiegano come stanno le cose nei saggi del volume Dialoghi sul clima. Tra emergenza e conoscenza (Rubbettino) curato dal professor Alberto Prestininzi del Clintel (Climate Intelligence Foundation che ha pubblicato la Dichiarazione Mondiale sul Clima con oltre mille scienziati e professionisti di fama internazionale), con il patrocinio del Centro di Ricerca «Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici e Ambientali» (UniversitĂ Sapienza di Roma). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Evviva la Co2 che ci dĂ il pane: cosa dice la scienza

