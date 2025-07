Chiamò il 112 durante una lite in casa oggi 16enne diventa poliziotto per un giorno a Roma | la storia

Immaginate un giorno in cui un giovane di appena 16 anni trasforma il suo sogno in realtà: chiamare il 112 durante una lite e poi visitare la Questura di Roma, vivendo l’esperienza di diventare poliziotto per un giorno. Un episodio toccante che dimostra come il coraggio e la passione possano aprire le porte a un futuro dedicato alla sicurezza e al servizio pubblico. La storia di oggi ci ricorda che i sogni, se coltivati con determinazione, possono diventare realtà.

