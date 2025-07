Putin pressa l' Iran | Accetti l' intesa sull' arricchimento zero Ma Teheran insiste | L' intesa deve includere il diritto sull' arricchimento

In un contesto di tensioni crescenti, Putin spinge affinché l’Iran accetti l’intesa sull’arricchimento zero, ma Teheran si oppone, rivendicando il diritto a mantenere questa attività. La diplomazia tra Mosca, Washington e Teheran si fa incandescente, con scontri di posizioni che rischiano di compromettere un delicato equilibrio internazionale. Riusciranno le parti a trovare un punto di incontro? Il futuro del dossier nucleare iraniano rimane in bilico.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sia al presidente Donald Trump che ai funzionari iraniani di sostenere l’idea di un accordo sul nucleare in base al quale Teherab non potrà arricchire l’uranio. Lo scrive il sito Axios citando fonti a conoscenza di questi colloqui. La Russia è da anni pubblicamente il principale sostenitore dell’Iran sulla questione del diritto al nucleare civile,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin pressa l'Iran: "Accetti l'intesa sull'arricchimento zero". Ma Teheran insiste: "L'intesa deve includere il diritto sull'arricchimento"

In questa notizia si parla di: intesa - putin - iran - diritto

Trump:sanzioni se Putin respinge intesa - Il presidente americano Donald Trump esprime fiducia in un possibile accordo con Putin per porre fine alla guerra.

Dopo 3 anni di gelo c'è stata una telefonata di due ore tra #Putin e #Macron. Al centro del colloquio l'#Iran e i negoziati con l'#Ucraina. Il presidente francese poi ha sentito anche #Zelensky per informarlo della conversazione Vai su Facebook

Iran, Axios: “Putin pressa Teheran: accetti l'intesa sull'arricchimento zero; 'Putin pressa l'Iran, accetti l'intesa sull'arricchimento zero'; 'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero'.

'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero' - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, sia al presidente Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l'Iran non possa arricchire l'uranio, secondo qu ... ansa.it scrive

Putin pressa l'Iran: "Accetti l'intesa sull'arricchimento zero". Ma Teheran insiste: "L'intesa deve includere il diritto sull'arricchimento" - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sia al presidente Donald Trump che ai funzionari iraniani di sostenere l’idea di un accordo sul nucleare in base al quale Teherab non potrà arricchire ... Lo riporta msn.com