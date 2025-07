Osimhen-Juventus rivelazione a sorpresa | svelato tutto

Una svolta inaspettata scuote il mondo del calcio: si parla di un possibile approdo di Victor Osimhen alla Juventus, una rivelazione che lascia tutti senza fiato. Mentre il Napoli affronta la difficile separazione dal suo centravanti nigeriano, i tifosi bianconeri sognano un colpo di mercato che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Ma sarà davvero tutto deciso? La risposta arriverà presto, e il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere.

Rivelazione a sorpresa su un possibile approdo del centravanti nigeriano alla corte bianconera, con la notizia che lascia tutti di stucco Continua il momento di tensione in casa Napoli, con gli azzurri ancora alle prese per la cessione di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano, di rientro dal prestito annuale con il Galatasaray, ora è in cerca di una sistemazione definitiva per la sua carriera. La storia d’amore tra lui e il Napoli è finita giĂ da tempo, con le parti che vogliono separarsi il prima possibile. Ancora però non è arrivata un’offerta ritenuta adeguata per Aurelio De Laurentiis, che attende una seria candidata pronta a sborsare 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen-Juventus, rivelazione a sorpresa: svelato tutto

Osimhen Juve, rivelazione sul nigeriano: è il primo grande obiettivo insieme a quei due giocatori. Cosa succederà in estate - Il futuro di Victor Osimhen è al centro delle attenzioni di Juventus e altri grandi club. Rivelazioni di mercato e sondaggi indicano l'attaccante nigeriano come uno dei principali obiettivi della prossima estate.

