Almasri il boomerang della sinistra | rischia l' inchiesta per fuga di notizie

Il caso Almasri si infiamma: la sinistra si ritrova al centro di un intricato gioco di verità e segreti. La caccia alla talpa rischia di svelare non solo le fughe di notizie, ma anche le strategie politiche più delicate. Chi ha gridato al ministro «bugiardo» ora potrebbe rimanere a bocca asciutta, mentre il Tribunale dei ministri si prepara a fare luce su uno scandalo che potrebbe scuotere l'intero sistema. Si avvicina un capitolo cruciale che cambierà le sorti di questa vicenda.

È partita la caccia alla talpa. E chi fino ad ora ha gridato al ministro «bugiardo» e «al governo ipocrita» ora rischia di rimanere a bocca asciutta e di non ridere più. Il Tribunale dei ministri che indaga sul caso Almasri ha fatto sapere, infatti, di aver formalizzato denuncia per la divulgazione di atti coperti da segreto in seguito agli articoli di stampa usciti nei giorni scorsi, che hanno riportato il contenuto di mail interne al ministero della Giustizia, acquisite al fascicolo d’inchiesta, in cui la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi invitava altri dirigenti a parlare della vicenda sulla piattaforma criptata Signal. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it