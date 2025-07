Gattino disperso dopo la pioggia torrenziale | salvataggio rocambolesco Fiamma sta bene VIDEO

Una settimana fa, un gattino di soli tre mesi disperso sotto una pioggia torrenziale ha vissuto un salvataggio spettacolare e ricco di emozioni a Pesaro. Fiamma, fortunatamente, è tornata tra le braccia dei suoi proprietari grazie all’intervento entusiasta e coraggioso della squadra dei vigili del fuoco. Non chiedete i nomi: tra i pompieri vige il rispetto del gruppo, perché il merito è di tutti, e questa storia ne è la prova più toccante.

Pesaro, 12 luglio 2025 – E’ passata una settimana esatta da quando Fiamma, un gattino di tre mesi appena, è tornato a vivere a seguito di un salvataggio disperato, intuitivo, spettacolare e a lieto fine che ha visto come protagonista la squadra del turno B dei vigili del fuoco di Pesaro. Non chiedete loro i nomi perchĂ© non ve li diranno. Funziona così, tra i pompieri: “Siamo una squadra e tutto quello che è accaduto è merito del gruppo non mio o del singolo”, dice il caposquadra che preferisce restare nell’anonimato e che domani però sarĂ sul palco della Palla di Pomodoro per ricevere l’applauso della cittĂ assieme ai suoi colleghi, nell’ambito di una manifestazione dell’Enpa, ente protezione animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gattino disperso dopo la pioggia torrenziale: salvataggio rocambolesco. “Fiamma sta bene” / VIDEO

In questa notizia si parla di: gattino - salvataggio - fiamma - disperso

Gattino nel cofano dell'auto e falchetto caduto dalla cattedrale di San Lorenzo: doppio salvataggio dei pompieri - Giovedì 26 giugno 2025, i vigili del fuoco di Genova sono stati protagonisti di due incredibili salvataggi che hanno emozionato la città .

Gattino disperso dopo la pioggia torrenziale: salvataggio rocambolesco. “Fiamma sta bene” / VIDEO.

Il gattino torna dopo tre anni: «Disperso per il terremoto, pensavamo ... - Sono trascorsi tre anni dal terremoto e dal terribile tsunami che hanno colpito il Giappone e solo oggi una coppia di Ofunato riuscita a ritrovare il suo gatto disperso dall'11 marzo, il giorno ... Secondo ilmessaggero.it

Gattino intrappolato in un tubo, una volta estratto non respirava più ... - Gattino intrappolato all'interno di un canale pluviale: l'allarme è scattato ieri sera attorno alle 21 a Calimera e subito in via Colombo è intervenuta una squadra dei vigili ... Da quotidianodipuglia.it