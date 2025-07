LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan prova a rompere il digiuno dell’Italia

Sei pronto a vivere l'emozione del Tour de France 2025? Oggi, dalla vibrante Milano, assistiamo a una tappa ricca di sorprese e battaglie epiche. La corsa si infiamma con attacchi audaci e strategie mozzafiato, mentre i protagonisti sfidano limiti e avversari. Resta con noi e non perdere neanche un minuto: la competizione è appena iniziata e il meglio deve ancora arrivare!

17.10 Si stacca Jordi Meeus. La Red Bull – BORA – hansgrohe andrà per Danny Van Poppel. 17.10 5 chilometri all'arrivo! 17.09 Clement Russo (Groupama FDJ) si sta spendendo per provare a riportare in gruppo Penhoet. Impresa complicatissima per i francesi vista l'andatura del gruppo. 17.08 Grande lavoro di Matteo Trentin che sta riportando su il trenino della Tudor Pro Cycling Team con Alberto Dainese. 17.08 Tante curve in questo finale. Attenzione anche a possibili cadute. 17.07 In gruppo è in atto una vera e propria volata per prendere le posizioni di testa.