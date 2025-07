Lutto cittadino a Latina per la morte di Emmanuel Miraglia

annunciato un lutto cittadino per onorare la memoria di Emmanuel Miraglia, figura stimata e amata da tutta la comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per Latina, che si stringe nel dolore. La città si unisce nel rispetto e nella riconoscenza per il suo impegno e dedizione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Lutto cittadino a Latina nel giorno dei funerali di Emmanuel Miraglia, cittadino onorario di Latina, imprenditore benemerito e figura di spicco nel panorama sanitario nazionale morto ieri all'età di 85 anni. Questa la decisione dell’ammnistrazione comunale con la sindaca Matilde Celentano che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Muore Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo Giomi. Lutto nella sanità - Il cordoglio della sindaca di Latina Matilde Celentano: “La nostra città perde oggi un protagonista instancabile del progresso medico e scientifico che ha segnato il nostro territorio negli ultimi ann ... latinatoday.it scrive