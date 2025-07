Sinner-Alcaraz la rapina dei biglietti della finale | quanto costano ora

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sta scaldando gli animi degli appassionati di tennis, ma i biglietti sono ormai un vero e proprio tesoro. Con l’epica sfida di Roland Garros ancora vivida nei ricordi, ora il costo dei tagliandi si assesta su cifre astronomiche. Solo pochi fortunati possono mettere le mani su un biglietto, che parte da ventimila euro sul mercato secondario. Una vera e propria corsa ai soldi, in...

Una finale proibitiva quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due tennisti si sfideranno a Wimbledon in quella che è una partita attesissima. Basti pensare al match di oltre cinque ore al Roland Garros che ha visto l'altoatesino perdere per un soffio. Ecco allora che i biglietti sono a peso d'oro. Quelli rimasti, ben pochi, partono da ventimila euro. Si tratta - spiega La Gazzetta dello Sport - di biglietti disponibili sul secondo mercato, parte di un pacchetto di tagliandi "Debenture". Il costo è così alto non solo perché si tratta della finale di Wimbledon sul Centrale, ma anche perché sono biglietti vip. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it