Dopo l'annuncio di Donald Trump sull’introduzione di tariffe del 30% contro le merci europee, Palazzo Chigi risponde con prudenza e determinazione, sottolineando il proprio impegno nel seguire attentamente i negoziati tra UE e Stati Uniti. La reazione ufficiale evidenzia come uno scontro commerciale di questa portata sia inutile e dannoso per entrambe le parti, ribadendo la volontà italiana di trovare soluzioni dialogate. In un contesto così delicato, è fondamentale mantenere la calma e puntare al dialogo costruttivo.

Dopo l’annuncio di Donald Trump sull’introduzione di tariffe doganali del 30 per cento contro le merci europee, Palazzo Chigi ha diffuso una nota nella quale si legge che «il governo italiano continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti, sostenendo pienamente gli sforzi della Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni». Nello stesso comunicato si esprime l’auspicio che si possa giungere a una soluzione condivisa, dichiarando: «Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l’Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, la reazione di Palazzo Chigi alla lettera di Trump: «Scontro commerciale non ha senso»

