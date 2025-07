Benvenuta Ginevra nata in ambulanza sulla Fondovalle Savena

Benvenuta Ginevra, nata al chilometro 10 della Fondovalle Savena, in un momento unico che resterà impresso nei cuori di mamma Alexa e papà Riccardo. Una nascita insolita e carica di emozione, avvenuta tra le dolci colline dell’Appennino bolognese mentre il desiderio di incontrare la mamma e il papa si faceva strada più forte di ogni aspettativa. La piccola aveva fretta di venire... e il suo arrivo è stato un vero miracolo di vita.

