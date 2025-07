Scomparso Luca Berlese, l’angoscia per il 17enne sparito ad Istrana.

L'assenza di Luca Berlese, un ragazzo di 17 anni scomparso ad Istrana, sta sconvolgendo una comunità intera. La sua sparizione, avvenuta il 9 luglio senza lasciare tracce, ha generato ansia e preoccupazione tra amici e familiari. Mentre le autorità cercano di fare chiarezza, l'intera provincia si stringe attorno alla speranza di ritrovarlo sano e salvo, perché ogni minuto conta in questa corsa contro il tempo.

Un adolescente sparito nel nulla. Si chiama Luca Berlese, ha 17 anni e vive a Istrana, in provincia di Treviso. È scomparso lo scorso 9 luglio e da allora non ha più dato notizie. La sua famiglia è disperata, e la Prefettura ha diffuso un appello ufficiale. I dettagli della scomparsa. Luca Berlese è alto 1,70 metri, ha capelli e occhi castani e una corporatura normale. Non ci sono indizi che facciano pensare a una fuga volontaria, né elementi che indichino un pericolo imminente, ma l’allarme è massimo. non è chiaro se vi siano stati dei motivi che hanno spinto il 17enne ad allontanarsi dai familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it