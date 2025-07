Trump all’Europa | Dazi al 30% da agosto Aumenti se reagirete Per l' Italia danno da 35 miliardi La Ue | Subito contromisure

L’Europa si prepara a fronteggiare la minaccia di dazi statunitensi, con aumenti previsti dal 30 agosto e potenziali danni economici per l’Italia stimati in 35 miliardi di euro. La UE risponde con decisione, convocando una riunione d’emergenza dei 27 Stati membri. Confindustria invita alla calma, sottolineando che questa lettera degli USA riflette una volontà di negoziazione sgradevole, ma non insormontabile: il momento richiede pronta unità e strategia.

Convocata per domenica pomeriggio una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue. Il presidente di Confindustria Orisni: «Mantenere la calma, la lettera Usa è una sgradevole volontà di trattare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump all’Europa: «Dazi al 30% da agosto. Aumenti se reagirete». Per l'Italia danno da 35 miliardi. La Ue: «Subito contromisure»

