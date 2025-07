Mercato Inter nuovi club di Premier League puntano a Taremi! Futuro del centravanti in dubbio tra Inghilterra e Turchia

Il mercato dell’Inter si anima con nuovi sussurri provenienti dall’UK, dove i club della Premier League, tra cui Fenerbahçe e Besiktas, puntano deciso su Mehdi Taremi. La situazione del centravanti iraniano è in bilico: tra interessi turco-inglesi e il desiderio di un futuro di prestigio, il suo destino resta ancora tutto da scrivere. La finestra di mercato è in fermento, e l’Inter continua a valutare attentamente le strategie più efficaci per rafforzare l’attacco.

Mercato Inter, arrivano nuove avance dall’UK per Medhi Taremi: molto forte la concorrenza di Fenerbahce e Besiktas. Il mercato Inter è in costante sviluppo e, ad ogni ora, arrivano aggiornamenti dalla corte dei nerazzurri. In particolare si continua a monitorare il mercato degli attaccanti in attesa di piazzare un nuovo colpo nel reparto offensivo. Tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra c’è anche Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, che si è recentemente svincolato dal Porto dopo quattro stagioni da protagonista. Con la maglia dei Dragoni, il centravanti ha collezionato 91 gol in 182 presenze ufficiali, mettendosi in luce come uno dei bomber più affidabili della Primeira Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nuovi club di Premier League puntano a Taremi! Futuro del centravanti in dubbio tra Inghilterra e Turchia

