Confartigianato dazi minaccia per 17,9 miliardi di export Pmi

Il recente annuncio di Donald Trump sui dazi al 30% sui prodotti europei solleva un grave timore per le PMI italiane, con un potenziale impatto di 179 miliardi di euro di export. Confartigianato mette in luce il valore strategico delle micro e piccole imprese negli Usa, rappresentando una parte significativa di questa fetta. L'associazione avverte: senza azioni tempestive, potrebbe compromettersi il futuro delle nostre aziende piĂą innovative e dinamiche.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di dazi al 30% sui prodotti europei "rischia di assestare un duro colpo all' export italiano negli Usa, in particolare alle micro e piccole imprese ": è l'allarme di Confartigianato che mette in evidenza "il valore delle nostre vendite negli Usa: nei dodici mesi a fine aprile 2025 ammonta a 66,6 miliardi di euro. Di questi, ben 17,87 miliardi di euro provengono dalle piccole imprese". E avverte: "L'annuncio dei nuovi dazi arriva in un contesto già fragile: nel primo quadrimestre 2025, a fronte di una crescita complessiva dell'export verso gli Usa dell'8,2%, il comparto manifatturiero (escluso il farmaceutico) registra una contrazione del 2,6%.

