Calciomercato Carissoni saluta il Cittadella | destinazione Juve Stabia

Lorenzo Carissoni, uno dei gioielli più preziosi del Cittadella, saluta il club veneto per approdare alla Juve Stabia, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Un trasferimento che, seppur senza sorprese, apre scenari intriganti nella serie B. La sua versatilità e talento saranno, senza dubbio, un valore aggiunto per le Vespe. Resta ora da scoprire come questa nuova avventura plasmerà il suo futuro nel calcio professionistico.

Il primo dei pezzi pregiati della boutique Cittadella prende la via di Castellamare di Stabia. Serie B. Un jolly che ha fatto comodo, un addio che non sorprende. A Cittadella sapevano che sarebbe arrivato questo momento. Lorenzo Carissoni prende la via del Sud e si accasa alla Juve Stabia. Resta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: stabia - cittadella - carissoni - juve

