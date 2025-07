MotoGP Marc Marquez domina in Germania e conquista la Sprint Race Delude Bagnaia

Il circuito bagnato del Sachsenring non ha frenato la furia di Marc Marquez, che conquista la Sprint Race in Germania con una prestazione impressionante, consolidando il suo dominio e mantenendo un vantaggio inclassificabile nel campionato MotoGP. Delusione invece per Bagnaia, che sperava in un risultato migliore. È stata una giornata di alti e bassi, ma il successo di Marquez ribadisce la sua supremazia in questa stagione. Ora, tutto sembra scritto: il titolo è ormai quasi suo.

Il solito Marc Marquez domina il sabato della MotoGP in Germania. Il pilota spagnolo su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race, portando a casa la decima vittoria su undici gare corte stagionali e mettendo al sicuro la leadership di un Mondiale MotoGP ormai in cassaforte. Ora sono 78 i punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex, che ha chiuso all'ottavo posto. Sul circuito del Sachsenring, bagnato per la pioggia, Marquez si complica la vita in partenza, perdendo parecchie posizioni con un errore in curva 1 allo spegnimento dei semafori. Ma la sua rimonta sotto l'acqua è inesorabile, con tempi presto inavvicinabili per chiunque.

